Ahmed Kutucu, Rizespor'a gitti!

Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı.
Karadeniz temsilcisi, transfer için hem Galatasaray ile hem de Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ahmed Kutucu, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a imza attı. 26 yaşındaki futbolcunun maaşını Rizespor üstlendi.
Anlaşmada satın alma opsiyonu olmadı.
KAMPA KATILACAK
Ahmed Kutucu, pazartesi günü Çaykur Rizespor'un kampına katılacak.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Karadeniz temsilcisi, transfer için hem Galatasaray ile hem de Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ahmed Kutucu, kiralık olarak Çaykur Rizespor'a imza attı. 26 yaşındaki futbolcunun maaşını Rizespor üstlendi.
Anlaşmada satın alma opsiyonu olmadı.
KAMPA KATILACAK
Ahmed Kutucu, pazartesi günü Çaykur Rizespor'un kampına katılacak.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 18 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.