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17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan futbol kulübü yöneticisi 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, bazı yöneticilerin görev yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçlarına ilişkin rakip takım lehine sonuç, gol ve oyuncu bazlı bahis oynadıklarına yönelik veriler tespit edildiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 08:56
Haber: DHA
17 kulüp yöneticisi adliyeye sevk edildi
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İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan, profesyonel futbol kulüplerinde görevli 19 yöneticiden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçuna ilişkin soruşturma yürütüldü.

2020-2026 YILLARINA AİT VERİLER İNCELENDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakemler, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan yöneticiler ve futbolculara ait 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri analiz edildi.

İncelemelerde, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticilik dönemlerinde kendi kulüplerinin karşılaşmalarıyla ilgili bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin rakip takım lehine sonuç, gol bahisleri ve oyuncu bazlı bahis seçenekleri üzerinden kupon oynadıklarına yönelik değerlendirme yapıldı.

19 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

MASAK'tan temin edilen finansal verilerin de incelenmesinin ardından farklı kulüplerde görev yapan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon, cuma günü saat 06.00 itibarıyla başlatıldı.

ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Soruşturma kapsamında isimleri belirtilen yöneticiler şöyle sıralandı:

Adana Demirspor A.Ş.'den Ali Sancak, Adanaspor A.Ş.'den Savaş Tatil, Altay Spor Kulübü'nden Hasan Turan Güven, Altınordu Futbol Kulübü'nden Barış Orhunbilge, Balıkesirspor Kulübü'nden Kemal Aydın ve Bandırmaspor Kulübü'nden Ünsal Yamaner.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik, Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.'den Hüseyin Gözütok, Boluspor Kulübü'nden Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş ve Ali Gürsoy.

Erzurumspor Futbol Kulübü'nden Avni Akdemir, Galatasaray A.Ş.'den Maruf Güneş, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Özgür Durşen ve Sezgin Özkan ile Karaman Futbol Kulübü'nden Ömer Çetin.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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