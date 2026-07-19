Antonio Conte: 'Teklif yok, bekliyorum'

Napoli'deki görevinden ayrılmasının ardından yeni bir takımla anlaşmayan İtalyan teknik adam Antonio Conte, sessizliğini bozdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Napoli'de geçirdiği iki sezonun kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Conte, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda çok iyiyim ve kendimi oldukça huzurlu hissediyorum. İki güzel sezon geçirmek, insani açıdan bana çok şey kattı. Napoli'den çok şey aldım. Şimdi ailemle ve tatilimle geçirdiğim zamanın tadını çıkarıyorum."
Çalıştığı dönemlerde yüksek enerji harcadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, zaman zaman dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu da belirtti.
Conte, "Çalışırken enerjisinin tamamını ortaya koyan biriyim. Bu nedenle bazı dönemlerde durmam ve yeniden güç toplamam gerektiğinin farkındayım" diye konuştu.
YENİ TAKIM İÇİN ACELE ETMİYOR
Geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermediğini söyleyen Conte, önüne çıkabilecek seçenekleri değerlendireceğinin sinyalini verdi.
İtalyan çalıştırıcı, "Napoli'de geçirdiğim iki yıldan dolayı çok mutluyum. Şimdi dinlenme ve futbol izleme fırsatı buluyorum. Sezon içerisinde ortaya çıkabilecek durumları ve gelişmeleri bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Adı yeniden İtalya Milli Takımı ile anılan Conte, bu konuda kendisine ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını açıkladı:
"Milli takım mı? Hayır, benimle herhangi bir iletişime geçilmedi."
ÜÇ FARKLI TAKIMLA SERIE A ŞAMPİYONLUĞU
Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da başlayan Antonio Conte, Avrupa futbolunun en önemli teknik adamlarından biri haline geldi.
Juventus'un başında 2011-2014 yılları arasında üst üste üç Serie A şampiyonluğu yaşayan Conte, Torino ekibinin uzun süre devam edecek lig hakimiyetinin temellerini attı.
İtalya Milli Takımı'nı EURO 2016'da çeyrek finale taşıyan deneyimli çalıştırıcı, daha sonra Chelsea'nin başına geçti. Conte, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaşırken bir sonraki sezon FA Cup'ı kazandı.
Inter'de 2020-2021 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan Conte, Milano temsilcisinin Juventus'un dokuz yıllık lig üstünlüğüne son vermesini sağladı. Napoli ile de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan İtalyan teknik adam, Serie A'yı Juventus, Inter ve Napoli olmak üzere üç farklı kulüple kazanan ilk çalıştırıcı oldu.
Conte'nin teknik direktörlük kariyerinde beş Serie A, bir Premier League, bir FA Cup, iki İtalya Süper Kupası ve bir Serie B şampiyonluğu bulunuyor. Deneyimli teknik adam ayrıca Inter'i 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı.
"Şu anda çok iyiyim ve kendimi oldukça huzurlu hissediyorum. İki güzel sezon geçirmek, insani açıdan bana çok şey kattı. Napoli'den çok şey aldım. Şimdi ailemle ve tatilimle geçirdiğim zamanın tadını çıkarıyorum."
Çalıştığı dönemlerde yüksek enerji harcadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, zaman zaman dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu da belirtti.
Conte, "Çalışırken enerjisinin tamamını ortaya koyan biriyim. Bu nedenle bazı dönemlerde durmam ve yeniden güç toplamam gerektiğinin farkındayım" diye konuştu.
YENİ TAKIM İÇİN ACELE ETMİYOR
Geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermediğini söyleyen Conte, önüne çıkabilecek seçenekleri değerlendireceğinin sinyalini verdi.
İtalyan çalıştırıcı, "Napoli'de geçirdiğim iki yıldan dolayı çok mutluyum. Şimdi dinlenme ve futbol izleme fırsatı buluyorum. Sezon içerisinde ortaya çıkabilecek durumları ve gelişmeleri bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Adı yeniden İtalya Milli Takımı ile anılan Conte, bu konuda kendisine ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını açıkladı:
"Milli takım mı? Hayır, benimle herhangi bir iletişime geçilmedi."
ÜÇ FARKLI TAKIMLA SERIE A ŞAMPİYONLUĞU
Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da başlayan Antonio Conte, Avrupa futbolunun en önemli teknik adamlarından biri haline geldi.
Juventus'un başında 2011-2014 yılları arasında üst üste üç Serie A şampiyonluğu yaşayan Conte, Torino ekibinin uzun süre devam edecek lig hakimiyetinin temellerini attı.
İtalya Milli Takımı'nı EURO 2016'da çeyrek finale taşıyan deneyimli çalıştırıcı, daha sonra Chelsea'nin başına geçti. Conte, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaşırken bir sonraki sezon FA Cup'ı kazandı.
Inter'de 2020-2021 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşayan Conte, Milano temsilcisinin Juventus'un dokuz yıllık lig üstünlüğüne son vermesini sağladı. Napoli ile de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşan İtalyan teknik adam, Serie A'yı Juventus, Inter ve Napoli olmak üzere üç farklı kulüple kazanan ilk çalıştırıcı oldu.
Conte'nin teknik direktörlük kariyerinde beş Serie A, bir Premier League, bir FA Cup, iki İtalya Süper Kupası ve bir Serie B şampiyonluğu bulunuyor. Deneyimli teknik adam ayrıca Inter'i 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı.