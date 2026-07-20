Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için transfer mesaisi

İtalyan kulübü Venezia ile Brezilya ekipleri Vasco da Gama ve Botafogo, Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao'nun durumunu yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı savunmacı için bonservis beklentisini belirlediği ve transfer görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Becao'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Becao'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.