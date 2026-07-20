Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için transfer mesaisi

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun geleceği merak edilirken, Brezilyalı savunmacı için Venezia, Vasco da Gama ve Botafogo'nun devrede olduğu ve transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 11:19
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao için transfer mesaisi
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İtalyan kulübü Venezia ile Brezilya ekipleri Vasco da Gama ve Botafogo, Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao'nun durumunu yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı savunmacı için bonservis beklentisini belirlediği ve transfer görüşmelerinin sürdüğü aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Becao'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.

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