Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Arjantinli kanat Thiago Almada yeniden Galatasaray'ın radarında. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi hücum hattına yaratıcı bir takviye yapmak istiyor.
Takvim'in haberine göre Tangocu yıldız, Cimbom'un gözdeleri arasında.
Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir beğendiği Arjantinli futbolcu için sarı-kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında girişimde bulunmuştu.
Ancak taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmemişti.
ŞU AN İÇİN RESMİ TEKLİF YOK
Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın, şu an için Atletico Madrid'e resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi.
25 yaşındaki yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Arjantin Milli Takımı'nda oynayan Almada, özellikle teknik kapasitesi ve bire birdeki hızıyla ön planda.
Tangocu yıldız, hücumda fark yaratabilecek oyuncular arasında yer almış durumda.
Thiago Almada'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Takvim'in haberine göre Tangocu yıldız, Cimbom'un gözdeleri arasında.
Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir beğendiği Arjantinli futbolcu için sarı-kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında girişimde bulunmuştu.
Ancak taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmemişti.
ŞU AN İÇİN RESMİ TEKLİF YOK
Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın, şu an için Atletico Madrid'e resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi.
25 yaşındaki yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Arjantin Milli Takımı'nda oynayan Almada, özellikle teknik kapasitesi ve bire birdeki hızıyla ön planda.
Tangocu yıldız, hücumda fark yaratabilecek oyuncular arasında yer almış durumda.
Thiago Almada'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.