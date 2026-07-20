Karşıyaka'da rota Fenerbahçeli gençler

Karşıyaka, Adem Yeşilyurt transferi sonrası Fenerbahçe'den bedelsiz kiralama hakkı bulunan genç oyunculardan Yasir Boz ve Mustafa Serhan Kök'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor

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calendar 20 Temmuz 2026 13:49 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 13:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da rota Fenerbahçeli gençler
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Fenerbahçe'den kiralamak istediği genç oyuncuları belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon vitrine çıkardığı Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transfer olması üzerine sözleşmeye sarı-lacivertli kulüpten 3 genç futbolcuyu bedelsiz kiralama maddesi ekleten yeşil-kırmızılılar, 2 oyuncuyla temaslara başladı.

Kaf-Kaf, Fenerbahçeli forvet arkası Yasir Boz (18) ve merkez orta saha Mustafa Serhan Kök'e (18) kanca attı. Alt yaş gruplarında milli takım forması giyen iki genç kramponla görüşmelerini sürdüren Karşıyaka'nın transferleri bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. İzmir ekibinin, Fenerbahçe'den bir oyuncu daha alma hakkı bulunuyor.

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