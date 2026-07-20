Trump'tan kupa töreninde çok konuşulan hareket!
Donald Trump, İspanya'nın kupa törenine zorla dahil oldu. FIFA başkanı Trump'ı çekmeye çalışsa da Trump karede kaldı.
Trump ve Infantino hakemlere ve iki takımın oyuncularına madalyalarını takdim etti. İspanya'nın kupayı kaldırma anında ise Trump'ın hareketi gündem oldu...
ABD Başkanı Trump, İspanya'nın kupa kaldırma fotoğrafında olmaması gerekirken ısrarla fotoğrafta kaldı. FIFA başkanı Trump'ı çekmeye çalışsa da Trump karede kaldı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0