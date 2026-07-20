Rodri: 'Ben bir başarı öyküsüyüm!'

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri, Dünya Kupası zaferinin ardından yaptığı açıklamada takım arkadaşlarına övgüler yağdırdı. Tecrübeli futbolcu, yaşadığı zorlu sürecin kendisini daha güçlü hale getirdiğini söyledi.
20 Temmuz 2026 02:05| Son Güncelleme Tarihi:20 Temmuz 2026 02:09
Takım arkadaşlarına teşekkür eden Rodri, "Bu takım gerçekten muhteşem. Artık dünya şampiyonu olduğumuzu söyleyebiliyoruz ve bunu dile getirmek bile inanılmaz bir duygu." dedi.
Turnuvanın seviyesine dikkat çeken yıldız futbolcu, "Bence Dünya Kupaları tarihinin en zor organizasyonlarından biriydi. Dünyanın en iyi futbolcuları buradaydı. Buna rağmen önümüze çıkan tüm engelleri aştık ve birçok rekor kırdık." ifadelerini kullandı.
"ARJANTİN'E FIRSAT VERMEDİK"
Finalde ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirten Rodri, savunmadaki üstünlüklerinin şampiyonluğu getirdiğini söyledi.
Tecrübeli oyuncu, "Arjantin'e net bir gol fırsatı bile tanımadık. Bu milli takımın en önemli özelliği de bu. Rakibin kim olduğuna bakmadan mücadele ediyoruz ve son ana kadar vazgeçmiyoruz." şeklinde konuştu.
Cesaretin başarıya ulaşmada belirleyici olduğunu vurgulayan Rodri, "Hayatta cesur olmak gerekiyor. Cesaret gösterdiğinizde hayat da bunun karşılığını veriyor." dedi.
"ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"
Kariyerinde yaşadığı iniş ve çıkışlara da değinen İspanyol yıldız, gençlere umut veren bir örnek olmak istediğini dile getirdi.
Rodri, "Çocukların şunu görmesini istiyorum: Bir futbolcu gökyüzüne dokunabilir, ardından en dip noktaya düşebilir. Ancak çalışmaya ve mücadele etmeye devam ederse hayat sonunda bunun karşılığını verir. Ben kendimi bir başarı hikâyesi olarak görüyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
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