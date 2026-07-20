Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Rodri: "Ben bir başarı öyküsüyüm!"

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri, Dünya Kupası zaferinin ardından yaptığı açıklamada takım arkadaşlarına övgüler yağdırdı. Tecrübeli futbolcu, yaşadığı zorlu sürecin kendisini daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

calendar 20 Temmuz 2026 02:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 02:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Rodri: 'Ben bir başarı öyküsüyüm!'
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Dünya Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan İspanya'da kaptan Rodri, finalin ardından duygularını dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonluğun tarif edilmesi zor bir mutluluk olduğunu belirten İspanyol orta saha, turnuva boyunca gösterdikleri mücadeleyle gurur duyduklarını ifade etti.

"BUNU SÖYLEMEK BİLE İNANILMAZ"

Takım arkadaşlarına teşekkür eden Rodri, "Bu takım gerçekten muhteşem. Artık dünya şampiyonu olduğumuzu söyleyebiliyoruz ve bunu dile getirmek bile inanılmaz bir duygu." dedi.

Turnuvanın seviyesine dikkat çeken yıldız futbolcu, "Bence Dünya Kupaları tarihinin en zor organizasyonlarından biriydi. Dünyanın en iyi futbolcuları buradaydı. Buna rağmen önümüze çıkan tüm engelleri aştık ve birçok rekor kırdık." ifadelerini kullandı.

"ARJANTİN'E FIRSAT VERMEDİK"

Finalde ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirten Rodri, savunmadaki üstünlüklerinin şampiyonluğu getirdiğini söyledi.

Tecrübeli oyuncu, "Arjantin'e net bir gol fırsatı bile tanımadık. Bu milli takımın en önemli özelliği de bu. Rakibin kim olduğuna bakmadan mücadele ediyoruz ve son ana kadar vazgeçmiyoruz." şeklinde konuştu.

Cesaretin başarıya ulaşmada belirleyici olduğunu vurgulayan Rodri, "Hayatta cesur olmak gerekiyor. Cesaret gösterdiğinizde hayat da bunun karşılığını veriyor." dedi.

"ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Kariyerinde yaşadığı iniş ve çıkışlara da değinen İspanyol yıldız, gençlere umut veren bir örnek olmak istediğini dile getirdi.

Rodri, "Çocukların şunu görmesini istiyorum: Bir futbolcu gökyüzüne dokunabilir, ardından en dip noktaya düşebilir. Ancak çalışmaya ve mücadele etmeye devam ederse hayat sonunda bunun karşılığını verir. Ben kendimi bir başarı hikâyesi olarak görüyorum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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