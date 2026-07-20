Cengiz Ünder'e Serie A'dan talip çıktı

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Cengiz Ünder'e İtalya'nın Torino kulübü talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 10:53
Cengiz Ünder'e Serie A'dan talip çıktı
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi geleceği belirsizliğini koruyan Cengiz Ünder için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sarı-lacivertli takımın kamp çalışmalarında sergilediği istekli görüntüyle dikkat çeken milli futbolcu, yüksek temposu ve hırslı performansıyla teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor.

TORINO DEVREYE GİRDİ

İtalyan ekibi Torino'nun, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Cengiz Ünder'i transfer listesine aldığı belirtildi. Serie A temsilcisinin, 29 yaşındaki futbolcunun şartları hakkında bilgi aldığı ve temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

CENGİZ İTALYA'YA SICAK

Kariyerinde daha önce Roma formasıyla Serie A deneyimi yaşayan Cengiz Ünder'in de Torino'dan gelen ilgiye olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Fenerbahçe yönetiminin, Torino'dan gelecek resmi teklifin şartlarına göre milli oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

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