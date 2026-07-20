Beşiktaş'ta ayrılık listesi netleşti: Italiano 6 ismi sildi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması planlanan futbolcular da netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Al Musrati, Joao Mario ve Can Keleş'i kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.
MENAJERLERİNE KULÜP BULUN TALİMATI
48 yaşındaki İtalyan teknik adamın raporunun ardından söz konusu futbolcuların menajerlerinden yeni kulüp bulmaları istendi.
CAN KELEŞ SÜPER LİG EKİPLERİNİN RADARINDA
Tayyip Talha Rizespor'a transfer olurken, kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Can Keleş'in Süper Lig kulüplerinin takibinde olduğu belirtildi.
RAKİP MIDTJYLLAND
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
MENAJERLERİNE KULÜP BULUN TALİMATI
48 yaşındaki İtalyan teknik adamın raporunun ardından söz konusu futbolcuların menajerlerinden yeni kulüp bulmaları istendi.
CAN KELEŞ SÜPER LİG EKİPLERİNİN RADARINDA
Tayyip Talha Rizespor'a transfer olurken, kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Can Keleş'in Süper Lig kulüplerinin takibinde olduğu belirtildi.
RAKİP MIDTJYLLAND
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.