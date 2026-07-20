19 Temmuz
İspanya-Arjantin
1-0UZS
19 Temmuz
Erzgebirge Aue-Schalke 04
2-4
19 Temmuz
Cracovia-Sevilla
1-0
19 Temmuz
Genoa-Trento
2-1
19 Temmuz
Rio Ave-Al Ahli
2-2

Beşiktaş'ta ayrılık listesi netleşti: Italiano 6 ismi sildi

Yeni sezon kadrosunu şekillendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, kadroda düşünmediği 6 futbolcuyu yönetime rapor etti. Söz konusu oyuncuların menajerlerinden yeni kulüp bulmaları istendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 08:40
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta ayrılık listesi netleşti: Italiano 6 ismi sildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması planlanan futbolcular da netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Al Musrati, Joao Mario ve Can Keleş'i kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.

MENAJERLERİNE KULÜP BULUN TALİMATI

48 yaşındaki İtalyan teknik adamın raporunun ardından söz konusu futbolcuların menajerlerinden yeni kulüp bulmaları istendi.

CAN KELEŞ SÜPER LİG EKİPLERİNİN RADARINDA

Tayyip Talha Rizespor'a transfer olurken, kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Can Keleş'in Süper Lig kulüplerinin takibinde olduğu belirtildi.

RAKİP MIDTJYLLAND

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.