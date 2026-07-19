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Nico Gonzalez için 30 milyon euro

Juventus, Atletico Madrid'in yeniden kadrosuna katmak istediği Nico Gonzalez için 30 milyon euro istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nico Gonzalez için 30 milyon euro
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Atletico Madrid, geçen sezon Juventus'tan kiraladığı Nico Gonzalez'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, Gonzalez'i yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Juventus, Nico Gonzalez'in bonservisini belirledi. Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 28 yaşındaki Arjantinli futbolcudan 30 milyon euro bonservis bekliyor. Juventus, bu bonservis bedelinde indirim yapmak istemiyor.

Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Gonzalez, 5 kez ağları havalandırıd.

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