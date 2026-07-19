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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na Başak İçinözbebek takviyesi

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kadın A Milli Takımı'nın deneyimli isimlerinden Başak İçinözbebek'i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte 7 numaralı formayı giyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 15:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na Başak İçinözbebek takviyesi
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Başak İçinözbebek'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, Kadın A Milli Takımı'mızın önemli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki futbolcu Başak İçinözbebek'i kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, milli sporcunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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