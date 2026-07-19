19 Temmuz
İspanya-Arjantin
22:00
19 Temmuz
Erzgebirge Aue-Schalke 04
15:00
19 Temmuz
Cracovia-Sevilla
17:00
19 Temmuz
Genoa-Trento
18:00
19 Temmuz
Rio Ave-Al Ahli
19:00

Fenerbahçe Ollie Watkins'te kritik virajda!

Aston Villa'ya Ollie Watkins için 25 milyon euro öneren ve pazarlıklarını sürdüren F.Bahçe, 30 yaşındaki İngiliz golcü ile yıllık 9 milyon euro karşılığında her konuda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 10:22
Haber: Sabah
Fenerbahçe Ollie Watkins'te kritik virajda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Başkanlık koltuğuna oturduğu gibi transfer çalışmalarına son hız başlayan Aziz Yıldırım tek tek uçakları İstanbul'a indiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk olarak Vedat Muriqi'ye yeniden çubuklu formayı giydiren sarı-lacivertliler ardından ise Nathen Ake'yi getirdi. Son olarak sezonun transferine imzasını atarak Marsilya'dan Mason Greenwood'u transfer eden Sarı Kanarya, forvete bir takviye daha yapmanın hesaplarını yapıyor. Hatta bir transferde artık son aşamaya gelindi: Ollie Watkins

TRANSFER KRİTİK VİRAJDA

30 yaşındaki İngiliz futbolcu ile her konuda anlaşmaya varıldı. Sarı-lacivertli yönetim senelik 9 milyon euro karşılığında tecrübeli oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Aston Villa'ya ise 25 milyon euro öneren Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin direncini kırmaya çalışıyor. İki takım arasında pazarlıklar bütün hızıyla devam ederken, bonservis bedeli konusunda ufak bir fark kaldığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 1 hafta içerisinde transferin sonlandırılmasını istedi.

BÜYÜK MAÇLARI ÇOK İYİ OYNUYOR

Ollie Watkins, dünyanın en zorlu ligi olarak gösterilen Premier Lig'de en kritik maçlardaki performansı ile dikkat çekmeyi başardı. Geride kalan sezonda Chelsea, Arsenal, Manchester City ve Liverpool gibi devlere karşı çıktığı maçlarda rakip filelere toplamda 7 gol bırakan İngiliz yıldız, dev karşılaşmalardan başarıyla ayrıldı.

26 GOL KATKISI VERDİ

Başarılı futbolcu geride kalan sezona adeta damgasını vurmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Watkins, resmi maçlarda toplamda 21 gole imzasını attı. Toplamda 5 asist kaydeden 30 yaşındaki futbolcu 26 skor katkısına erişerek tarihi bir sezon yaşadı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.