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Trabzonspor'dan Osorio seferi

Trabzonspor, 22 yaşındaki sağ kanat Dario Osorio ve ailesini ikna etmek amacıyla Şili'ye gidiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 11:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Osorio seferi
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Sol kanada Noah Saviolo ve Aral Şimşir'i alan Trabzonspor, sağ kanat için de yoğun uğraş veriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gianluca Prestianni'de Benfica ile bir türlü anlaşma zemini oluşturamayan Karadeniz ekibi, Dario Osorio için gaza bastı. Midtjylland'ın 22 yaşındaki Şilili yıldızının Avrupa'da çok talibi bulunsa da Trabzonspor, Danimarka ekibiyle uzlaşabileceğini düşünüyor.

Oyuncu tarafına odaklanan bordomavililer, yaptığı cazip maaş teklifine rağmen henüz olumlu cevap alamadı. Osorio'nun menajeriyle yoğun şekilde temaslar sürüyor. Karadeniz devi, genç sağ kanadın ailesini ikna etmek için yetkili menajerle Şili'ye gidiyor. Oyuncu, 'Tamam' derse Midtjylland'a 15 milyon Euro teklif edilecek.

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