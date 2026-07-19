Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Thomas Tuchel: "Bu takım özel bir şey başardı"

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası'ndaki Fransa maçının ardından konuştu.

calendar 19 Temmuz 2026 11:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Thomas Tuchel: 'Bu takım özel bir şey başardı'
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2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden övgüyle söz etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Tuchel, maçın iki farklı devreye sahne olduğunu belirterek takımının karakterinden memnun kaldığını ifade etti.

İlk yarıda çok iyi oynadıklarını, ikinci yarıda ise zorlu anlar yaşadıklarını söyleyen Alman teknik adam, "Harika bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı ise tam anlamıyla çalkantılı geçti. Bu maçta yaşananlar dört karşılaşmaya yetecek cinstendi. Oyuncularımın ortaya koyduğu mental güce büyük saygı duyuyorum. Gerçekten mükemmeldiler." dedi.

Fransa karşısında fiziksel olarak zorlanacaklarını düşündüğünü belirten Tuchel, "Fiziksel açıdan endişeliydim. Fransa bizden bir gün fazla dinlendi ve daha az seyahat etti. Oyuncularımızın yorgunluğu ve yaşadığı kramplar bunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Takımının önemli bir birliktelik yakaladığını dile getiren Tuchel, "Bu takım özel bir şey oluşturdu. Fransa'nın beraberlik golünü bulamaması konusunda biraz şanslıydık. Ardından penaltı golü ve çok güzel bir golle maçı bitirmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmada etkili performans sergileyen oyuncularına da değinen Tuchel, "Morgan Rogers'ın maçta belirleyici olacağını hissediyordum. Bukayo Saka konusunda ise hiçbir zaman şüphem olmadı. Hat-trick yaptığını ise sonradan öğrendim. Onu tebrik ediyorum." diye konuştu.

Fransa'nın sekiz yıl önce dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan İngiliz ekibinin teknik direktörü, "Onlarla aramızdaki farkı kapatmak istiyorduk ve bunu başardık. Şimdi sıradaki hedefimiz UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya karşısında başarılı olmak." ifadelerini kullandı.

Görevine büyük bir motivasyonla devam ettiğini söyleyen Tuchel, "Bu görev bana büyük enerji veriyor. Arjantin'e karşı aldığımız yenilginin etkisini atlatmak biraz zaman alacak ancak bu süreç benden enerji almak yerine bana daha fazla güç veriyor." dedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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