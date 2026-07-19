Thomas Tuchel: 'Bu takım özel bir şey başardı'

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden övgüyle söz etti.
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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Tuchel, maçın iki farklı devreye sahne olduğunu belirterek takımının karakterinden memnun kaldığını ifade etti.
İlk yarıda çok iyi oynadıklarını, ikinci yarıda ise zorlu anlar yaşadıklarını söyleyen Alman teknik adam, "Harika bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı ise tam anlamıyla çalkantılı geçti. Bu maçta yaşananlar dört karşılaşmaya yetecek cinstendi. Oyuncularımın ortaya koyduğu mental güce büyük saygı duyuyorum. Gerçekten mükemmeldiler." dedi.
Fransa karşısında fiziksel olarak zorlanacaklarını düşündüğünü belirten Tuchel, "Fiziksel açıdan endişeliydim. Fransa bizden bir gün fazla dinlendi ve daha az seyahat etti. Oyuncularımızın yorgunluğu ve yaşadığı kramplar bunu gösterdi." ifadelerini kullandı.
Takımının önemli bir birliktelik yakaladığını dile getiren Tuchel, "Bu takım özel bir şey oluşturdu. Fransa'nın beraberlik golünü bulamaması konusunda biraz şanslıydık. Ardından penaltı golü ve çok güzel bir golle maçı bitirmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmada etkili performans sergileyen oyuncularına da değinen Tuchel, "Morgan Rogers'ın maçta belirleyici olacağını hissediyordum. Bukayo Saka konusunda ise hiçbir zaman şüphem olmadı. Hat-trick yaptığını ise sonradan öğrendim. Onu tebrik ediyorum." diye konuştu.
Fransa'nın sekiz yıl önce dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan İngiliz ekibinin teknik direktörü, "Onlarla aramızdaki farkı kapatmak istiyorduk ve bunu başardık. Şimdi sıradaki hedefimiz UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya karşısında başarılı olmak." ifadelerini kullandı.
Görevine büyük bir motivasyonla devam ettiğini söyleyen Tuchel, "Bu görev bana büyük enerji veriyor. Arjantin'e karşı aldığımız yenilginin etkisini atlatmak biraz zaman alacak ancak bu süreç benden enerji almak yerine bana daha fazla güç veriyor." dedi.
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