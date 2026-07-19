Çorum'da hedef Philippe Coutinho

34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho, bu yaz Türkiye'ye transfer olabilir! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Philippe Coutinho'yu gündemine aldı.
Vasco da Gama ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Liverpool, Barcelona, Inter, Bayern Münih ve Aston Villa gibi takımlarda oynadı.
34 yaşındaki Coutinho için Türkiye'den daha önce Konyaspor da gündeme gelmişti.
Vasco da Gama ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Liverpool, Barcelona, Inter, Bayern Münih ve Aston Villa gibi takımlarda oynadı.
34 yaşındaki Coutinho için Türkiye'den daha önce Konyaspor da gündeme gelmişti.