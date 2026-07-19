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Çorum'da hedef Philippe Coutinho

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, serbesst statüde yer alan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 11:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Çorum'da hedef Philippe Coutinho
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34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho, bu yaz Türkiye'ye transfer olabilir! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Philippe Coutinho'yu gündemine aldı.

Vasco da Gama ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Liverpool, Barcelona, Inter, Bayern Münih ve Aston Villa gibi takımlarda oynadı.

34 yaşındaki Coutinho için Türkiye'den daha önce Konyaspor da gündeme gelmişti.

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