20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, sıralama maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Normal süresi eşitlikle biten karşılaşmada Yunanistan'ı seri 7 metre atışları sonucunda 35-34 mağlup eden milliler, bu sonuçla organizasyonu 23. sırada bitirdi.
Normal süresi eşitlikle biten karşılaşmada Yunanistan'ı seri 7 metre atışları sonucunda 35-34 mağlup eden milliler, bu sonuçla organizasyonu 23. sırada bitirdi.