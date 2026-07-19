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20 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı Avrupa'yı 23. sırada tamamladı

20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın sıralama maçında Yunanistan'ı seri 7 metre atışlarıyla 35-34 mağlup ederek organizasyonu 23. sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 14:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
20 Yaş Altı Hentbol Milli Takımı Avrupa'yı 23. sırada tamamladı
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20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, sıralama maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Normal süresi eşitlikle biten karşılaşmada Yunanistan'ı seri 7 metre atışları sonucunda 35-34 mağlup eden milliler, bu sonuçla organizasyonu 23. sırada bitirdi.

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