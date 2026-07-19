Belçika'da kazanan Kimi Antonelli!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 10. ayağı olan Belçika Grand Prix'si ile devam etti.
Belçika'nın efsanevi 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören isim, Mercedes'in 19 yaşındaki genç yeteneği Kimi Antonelli oldu.
İtalyan pilot, bu sonuçla sezonun 6. zaferine ulaşarak üç yarışlık galibiyet hasretine son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK TURDA BÜYÜK KAOS VE RUSSELL'IN VEDASI
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Antonelli ilk turda liderliğini başarıyla korurken, dördüncü sıradan start alan Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinciliğe tırmandı. Red Bull'un dört kez dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen ise startın ardından üçüncü sıraya geriledi. İlk turun en dramatik anı ise beşinci sıradaki Ferrari pilotu Lewis Hamilton ile çarpışan Mercedes sürücüsü George Russell'ın yarışa veda etmesi oldu. Bu kazanın ardından piste güvenlik aracı dahil edildi.
CEZALAR VE GÜVENLİK ARACI PERİYODU
Dördüncü turda güvenlik aracının pistten ayrılmasıyla yarış yeniden hareketlendi. Altıncı tura gelindiğinde Verstappen, Leclerc'i geçerek ikinci sıraya yerleşti. Yarışın sekizinci turunda McLaren'dan Oscar Piastri ile Leclerc arasında yaşanan ufak çaplı temasın ardından, dokuzuncu turda Piastri'yi geçen Hamilton dördüncü sıraya yükseldi.
Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, ilk turda Russell ile yaşadığı kaza sebebiyle yarış hakemleri tarafından 5 saniye zaman cezasına çarptırıldı. Mücadelenin 18. ve 19. turlarında pistteki araç parçalarının temizlenmesi amacıyla sanal güvenlik aracı uygulaması devreye girdi.
PİT STOPLAR SONRASI LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ
Bu periyotta gerçekleştirilen pit stopların ardından yarışın liderliği McLaren pilotu Lando Norris'e geçerken, Leclerc ikinci, Antonelli ise üçüncü sıraya yerleşti. Ataklarını sıklaştıran Leclerc, 23. turda Norris'i geride bırakarak yarışın yeni lideri konumuna geldi.
Yarışın son bölümü büyük bir çekişmeye sahne oldu. 26. turda Norris'i geçen Antonelli ikinciliğe tırmanırken, 29. turda Verstappen de Norris'i geride bırakarak üçüncü sıranın sahibi oldu.
ANTONELLİ GEÇİŞ ATAKLARIYLA ZİRVEYİ GERİ ALDI
Liderlik takibini sürdüren Kimi Antonelli, 34. turda Leclerc'e karşı yaptığı başarılı geçiş atağıyla yarışın kontrolünü tekrar eline aldı. 40. turda ise Hamilton, Piastri'yi bir kez daha geçerek dördüncülüğe yerleşti.
Kalan turlarda hata yapmayan ve liderliğini korumayı başaran "Gümüş Oklar"ın şampiyona lideri sürücüsü Antonelli, Belçika Grand Prix'sini kazanarak podyumun zirvesine çıktı. Yarışta ikinciliği Ferrari'den Charles Leclerc elde ederken, podyumun son basamağını Red Bull'dan Max Verstappen tamamladı.
3 YARIŞLIK HASRET SONA ERDİ
Daha önce Çin, Japonya, Miami, Kanada ve Monaco'da zirveye çıkan ancak son Barcelona, Avusturya ve Büyük Britanya yarışlarını kazanamayan Antonelli, bu zaferle şampiyonluk yürüyüşünü perçinlemiş oldu. Formula 1'de sezonun 11. yarışı, 26 Temmuz'da Macaristan'da gerçekleştirilecek.
Belçika'nın efsanevi 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören isim, Mercedes'in 19 yaşındaki genç yeteneği Kimi Antonelli oldu.
İtalyan pilot, bu sonuçla sezonun 6. zaferine ulaşarak üç yarışlık galibiyet hasretine son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK TURDA BÜYÜK KAOS VE RUSSELL'IN VEDASI
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Antonelli ilk turda liderliğini başarıyla korurken, dördüncü sıradan start alan Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinciliğe tırmandı. Red Bull'un dört kez dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen ise startın ardından üçüncü sıraya geriledi. İlk turun en dramatik anı ise beşinci sıradaki Ferrari pilotu Lewis Hamilton ile çarpışan Mercedes sürücüsü George Russell'ın yarışa veda etmesi oldu. Bu kazanın ardından piste güvenlik aracı dahil edildi.
CEZALAR VE GÜVENLİK ARACI PERİYODU
Dördüncü turda güvenlik aracının pistten ayrılmasıyla yarış yeniden hareketlendi. Altıncı tura gelindiğinde Verstappen, Leclerc'i geçerek ikinci sıraya yerleşti. Yarışın sekizinci turunda McLaren'dan Oscar Piastri ile Leclerc arasında yaşanan ufak çaplı temasın ardından, dokuzuncu turda Piastri'yi geçen Hamilton dördüncü sıraya yükseldi.
Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, ilk turda Russell ile yaşadığı kaza sebebiyle yarış hakemleri tarafından 5 saniye zaman cezasına çarptırıldı. Mücadelenin 18. ve 19. turlarında pistteki araç parçalarının temizlenmesi amacıyla sanal güvenlik aracı uygulaması devreye girdi.
PİT STOPLAR SONRASI LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ
Bu periyotta gerçekleştirilen pit stopların ardından yarışın liderliği McLaren pilotu Lando Norris'e geçerken, Leclerc ikinci, Antonelli ise üçüncü sıraya yerleşti. Ataklarını sıklaştıran Leclerc, 23. turda Norris'i geride bırakarak yarışın yeni lideri konumuna geldi.
Yarışın son bölümü büyük bir çekişmeye sahne oldu. 26. turda Norris'i geçen Antonelli ikinciliğe tırmanırken, 29. turda Verstappen de Norris'i geride bırakarak üçüncü sıranın sahibi oldu.
ANTONELLİ GEÇİŞ ATAKLARIYLA ZİRVEYİ GERİ ALDI
Liderlik takibini sürdüren Kimi Antonelli, 34. turda Leclerc'e karşı yaptığı başarılı geçiş atağıyla yarışın kontrolünü tekrar eline aldı. 40. turda ise Hamilton, Piastri'yi bir kez daha geçerek dördüncülüğe yerleşti.
Kalan turlarda hata yapmayan ve liderliğini korumayı başaran "Gümüş Oklar"ın şampiyona lideri sürücüsü Antonelli, Belçika Grand Prix'sini kazanarak podyumun zirvesine çıktı. Yarışta ikinciliği Ferrari'den Charles Leclerc elde ederken, podyumun son basamağını Red Bull'dan Max Verstappen tamamladı.
3 YARIŞLIK HASRET SONA ERDİ
Daha önce Çin, Japonya, Miami, Kanada ve Monaco'da zirveye çıkan ancak son Barcelona, Avusturya ve Büyük Britanya yarışlarını kazanamayan Antonelli, bu zaferle şampiyonluk yürüyüşünü perçinlemiş oldu. Formula 1'de sezonun 11. yarışı, 26 Temmuz'da Macaristan'da gerçekleştirilecek.