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Jhon Duran'ın transfer şartları ortaya çıktı!

Benfica, Jhon Duran'ın kiralık transferi için Al Nassr ile anlaşma sağladı. Portekiz ekibinin 22 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonu 30 milyon euro olacak. Al Nassr'ın Duran transferinde sonraki satıştan pay hakkı da bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jhon Duran'ın transfer şartları ortaya çıktı!
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Benfica, Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katıyor. Kolombiyalı golcünün transfer şartları da ortaya çıktı.

TRANSFERİN ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Bola'da yer alan habere göre, Duran, Benfica'ya bir yıl kiralık olarak imza atacak.

Benfica'nın sezon sonunda Jhon Duran için satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyonun bedelinin 30 milyon euro olduğu yazıldı.

Duran'ın bonservisinin bulunduğu Al Nassr'ın sonraki satıştan belirli bir pay hakkı da bulunuyor.



JHON DURAN'IN AÇIKLAMALARI

Benfica'ya transferi için Portekiz'e giden Jhon Duran, havalimanında açıklamalarda bulundu. Duran, Portekiz'in en büyük kulübüne transfer olduğunu söyledi.

Genç futbolcu, "Burada olmak büyük bir mutluluk. Portekiz'in en büyük kulübüne geldim, Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.

Jhon Duran, "Kazanmayı gerçekten seven birisiyim ve buraya da kazanmak için geldim. Burada olduğum için mutluyum." sözlerini sarf etti.

Duran, "Çocukluğumdan bu yana Benfica'yı izlemişimdir ve Benfica hakkında her şeyi bliyorum." diye konuştu.

OKAN BURUK'TAN YALANLAMA

Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, bu yaz transfer döneminde ise Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak Okan Buruk, Duran haberlerini yalanlamıştı. Okan Buruk, "Jhon Duran ile iletişimimiz olmadı, benim olmadı!" demişti.

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