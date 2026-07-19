Jhon Duran'ın transfer şartları ortaya çıktı!

Benfica, Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katıyor. Kolombiyalı golcünün transfer şartları da ortaya çıktı.
TRANSFERİN ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Bola'da yer alan habere göre, Duran, Benfica'ya bir yıl kiralık olarak imza atacak.
Benfica'nın sezon sonunda Jhon Duran için satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyonun bedelinin 30 milyon euro olduğu yazıldı.
Duran'ın bonservisinin bulunduğu Al Nassr'ın sonraki satıştan belirli bir pay hakkı da bulunuyor.
JHON DURAN'IN AÇIKLAMALARI
Benfica'ya transferi için Portekiz'e giden Jhon Duran, havalimanında açıklamalarda bulundu. Duran, Portekiz'in en büyük kulübüne transfer olduğunu söyledi.
Genç futbolcu, "Burada olmak büyük bir mutluluk. Portekiz'in en büyük kulübüne geldim, Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.
Jhon Duran, "Kazanmayı gerçekten seven birisiyim ve buraya da kazanmak için geldim. Burada olduğum için mutluyum." sözlerini sarf etti.
Duran, "Çocukluğumdan bu yana Benfica'yı izlemişimdir ve Benfica hakkında her şeyi bliyorum." diye konuştu.
OKAN BURUK'TAN YALANLAMA
Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, bu yaz transfer döneminde ise Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak Okan Buruk, Duran haberlerini yalanlamıştı. Okan Buruk, "Jhon Duran ile iletişimimiz olmadı, benim olmadı!" demişti.
TRANSFERİN ŞARTLARI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Bola'da yer alan habere göre, Duran, Benfica'ya bir yıl kiralık olarak imza atacak.
Benfica'nın sezon sonunda Jhon Duran için satın alma opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyonun bedelinin 30 milyon euro olduğu yazıldı.
Duran'ın bonservisinin bulunduğu Al Nassr'ın sonraki satıştan belirli bir pay hakkı da bulunuyor.
JHON DURAN'IN AÇIKLAMALARI
Benfica'ya transferi için Portekiz'e giden Jhon Duran, havalimanında açıklamalarda bulundu. Duran, Portekiz'in en büyük kulübüne transfer olduğunu söyledi.
Genç futbolcu, "Burada olmak büyük bir mutluluk. Portekiz'in en büyük kulübüne geldim, Tanrı'ya şükrediyorum." dedi.
Jhon Duran, "Kazanmayı gerçekten seven birisiyim ve buraya da kazanmak için geldim. Burada olduğum için mutluyum." sözlerini sarf etti.
Duran, "Çocukluğumdan bu yana Benfica'yı izlemişimdir ve Benfica hakkında her şeyi bliyorum." diye konuştu.
OKAN BURUK'TAN YALANLAMA
Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giyen Jhon Duran, bu yaz transfer döneminde ise Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak Okan Buruk, Duran haberlerini yalanlamıştı. Okan Buruk, "Jhon Duran ile iletişimimiz olmadı, benim olmadı!" demişti.