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Wilfried Singo, Inter'in transfer listesinde

Inter, Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Wilfried Singo ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Wilfried Singo, Inter'in transfer listesinde
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Galatasaray forması giyen Wilfried Singo için İtalya'dan bir kez daha Inter iddiası gündeme geldi.

INTER DEĞERLENDİRİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Inter, Fildişili savunma oyuncusu ile ilgileniyor. Sportmediaset'te yer alan habere göre, Inter'in değerlendirdiği sağ bek adayları arasında Galatasaray'dan Singo da yer alıyor.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili geçtiğimiz günlerde, "Singo ilk oynamaya başladığı zamanda çok yükseğe çıkarıldı. "60'a mı, 70'e mi gider?" diye konuşuldu. Sakatlanınca farklı konuşuldu. Çok fazla talip olan takım var, Dünya Kupası'nda sakatlanmasa daha farklı olabilirdi. Ondan memnunuz. Geldikten sonra da bir an önce takımın içerisine sokmak istiyoruz. Onun gibi bir oyuncu bulmak zor, birçok şey barındırıyor. Çok atletik, topla çıkışları var, gol özelliği var. Stoper ve bekte birçok özelliği var. Maçların sertlerine göre de değerlendirdik. Bizim için önemli bir oyuncu." demişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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