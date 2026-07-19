Wilfried Singo, Inter'in transfer listesinde

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo için İtalya'dan bir kez daha Inter iddiası gündeme geldi.
INTER DEĞERLENDİRİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Inter, Fildişili savunma oyuncusu ile ilgileniyor. Sportmediaset'te yer alan habere göre, Inter'in değerlendirdiği sağ bek adayları arasında Galatasaray'dan Singo da yer alıyor.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili geçtiğimiz günlerde, "Singo ilk oynamaya başladığı zamanda çok yükseğe çıkarıldı. "60'a mı, 70'e mi gider?" diye konuşuldu. Sakatlanınca farklı konuşuldu. Çok fazla talip olan takım var, Dünya Kupası'nda sakatlanmasa daha farklı olabilirdi. Ondan memnunuz. Geldikten sonra da bir an önce takımın içerisine sokmak istiyoruz. Onun gibi bir oyuncu bulmak zor, birçok şey barındırıyor. Çok atletik, topla çıkışları var, gol özelliği var. Stoper ve bekte birçok özelliği var. Maçların sertlerine göre de değerlendirdik. Bizim için önemli bir oyuncu." demişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
INTER DEĞERLENDİRİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Inter, Fildişili savunma oyuncusu ile ilgileniyor. Sportmediaset'te yer alan habere göre, Inter'in değerlendirdiği sağ bek adayları arasında Galatasaray'dan Singo da yer alıyor.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili geçtiğimiz günlerde, "Singo ilk oynamaya başladığı zamanda çok yükseğe çıkarıldı. "60'a mı, 70'e mi gider?" diye konuşuldu. Sakatlanınca farklı konuşuldu. Çok fazla talip olan takım var, Dünya Kupası'nda sakatlanmasa daha farklı olabilirdi. Ondan memnunuz. Geldikten sonra da bir an önce takımın içerisine sokmak istiyoruz. Onun gibi bir oyuncu bulmak zor, birçok şey barındırıyor. Çok atletik, topla çıkışları var, gol özelliği var. Stoper ve bekte birçok özelliği var. Maçların sertlerine göre de değerlendirdik. Bizim için önemli bir oyuncu." demişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.