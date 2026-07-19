Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Nhaga'ya Portekiz'den talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Record'da yer alan habere göre, Portekiz ekibi Alverca, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.
TRANSFER ŞARTLARINI SORDULAR
Alverca, Galatasaray'a Renato Nhaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı.
Renato Nhaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçenek olduğu öne sürüldü.
GALATASARAY PERFORMANSI
Renato Nhaga, Galatasaray'a transferinden sonra sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.
TRANSFER ŞARTLARINI SORDULAR
Alverca, Galatasaray'a Renato Nhaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı.
Renato Nhaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçenek olduğu öne sürüldü.
GALATASARAY PERFORMANSI
Renato Nhaga, Galatasaray'a transferinden sonra sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.