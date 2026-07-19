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Renato Nhaga'ya Portekiz'den talip çıktı

Alverca, Galatasaray'dan Renato Nhaga ile ilgileniyor. Portekiz ekibi, 19 yaşındaki genç futbolcunun transfer şartlarını sordu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Renato Nhaga'ya Portekiz'den talip çıktı
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Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Nhaga'ya Portekiz'den talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Record'da yer alan habere göre, Portekiz ekibi Alverca, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

TRANSFER ŞARTLARINI SORDULAR

Alverca, Galatasaray'a Renato Nhaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı.

Renato Nhaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçenek olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Renato Nhaga, Galatasaray'a transferinden sonra sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 2 kez ağları havalandırdı.

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