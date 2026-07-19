20 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı Avrupa'yı 6. sırada tamamladı

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda milliler, 5-6'ncılık maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısını 40-25 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 74-56 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla şampiyonayı 6. sırada tamamladı.
Müsabakanın ilk yarısını 40-25 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 74-56 mağlup ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla şampiyonayı 6. sırada tamamladı.