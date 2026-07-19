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20 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı Avrupa'yı 6. sırada tamamladı

20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda 5-6'ncılık maçında Yunanistan'a 74-56 mağlup olarak organizasyonu 6. sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 15:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
20 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı Avrupa'yı 6. sırada tamamladı
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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda milliler, 5-6'ncılık maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını 40-25 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 74-56 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

 

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