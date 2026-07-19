Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen ve dünyanın en yüksek katılımlı uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Kore Open Şampiyonası'nda mücadele eden Serpil Melek Tüfekçi, kürsüye çıkmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonada yıldızlar kategorisi 47 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Serpil Melek Tüfekçi, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla göz doldurdu. Şampiyonada karşılaştığı ilk üç turu başarıyla geçen ve rakiplerini geride bırakan milli sporcu, yarı final mücadelesinde mağlup oldu. Sergilediği performansla üçüncülük kürsüsüne yerleşen Tüfekçi, bronz madalyanın sahibi oldu. Uluslararası arenada kazandığı bu dereceyle camiasına büyük bir gurur yaşatan genç sporcunun, önümüzdeki dönemde katılacağı organizasyonlarda daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.
Milli tekvandocu Serpil Melek Tüfekçi'den Güney Kore'de bronz madalya
Milli tekvandocu Serpil Melek Tüfekçi, Güney Kore'de düzenlenen Kore Open Şampiyonası'nda yıldızlar 47 kiloda bronz madalya kazandı.
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