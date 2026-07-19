19 Temmuz
İspanya-Arjantin
22:00
19 Temmuz
Erzgebirge Aue-Schalke 04
0-247'
19 Temmuz
Cracovia-Sevilla
17:00
19 Temmuz
Genoa-Trento
18:00
19 Temmuz
Rio Ave-Al Ahli
19:00

Beşiktaş, ayrılığı duyurdu!

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu. Rizespor, 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 15:34 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 15:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, ayrılığı duyurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır.

Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA

Rizespor ise 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Çaykur Rizespor'umuz, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde; Beşiktaş'tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü'nde 24 maça çıkmıştı.

Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç'a "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.