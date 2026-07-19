Beşiktaş, ayrılığı duyurdu!

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır.
Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA
Rizespor ise 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:
"Çaykur Rizespor'umuz, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde; Beşiktaş'tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü'nde 24 maça çıkmıştı.
Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç'a "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."
"Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır.
Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA
Rizespor ise 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde:
"Çaykur Rizespor'umuz, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde; Beşiktaş'tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü'nde 24 maça çıkmıştı.
Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç'a "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."