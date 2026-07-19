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Fenerbahçe'de 'pastanın kreması': Rashford!

Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız ismi Marcus Rashford'ı kiralamak için çalışmalara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 12:29 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 12:32
Haber: Milliyet
Fenerbahçe'de 'pastanın kreması': Rashford!
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Fenerbahçe'de transferlerde "pastanın kreması" Marcus Rashford olacak... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetim, öncelik olarak belirlediği bölgeleri, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferi ile giderdi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın "mutlak alınmalı" dediği bölgelerindeki eksikleri tamamlayan Fenerbahçe, bundan sonra fantastik bir ismi kadrosuna katarak hem takımı güçlendirecek hem de taraftarını sevindirecek.

RASHFORD LİSTE BAŞI

Transferdeki bu strateji nedeniyle acele etmeden yoluna devam eden sarı-lacivertliler, ofansif gücünü artırmak için kanat arayışına girdi. Bunun için de liste başı isim Marcus Rashford.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçiren 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Manchester United ile temasa geçildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Girişimlerin başladığı futbolcu için 40 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Ancak bu rakam, Kadıköy ekibi için oldukça yüksek... Bu nedenle yönetim, futbolcu için kiralama formülünü düşünüyor.

İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, Dünya Kupası'nda görev yaptı. Manchester United'ın Rashford ile gelecek sezon için de devam etmeyi düşünmediği ileri sürüldü.  

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