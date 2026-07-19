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Chelsea, Maxence Lacroix için harekete geçti!

Chelsea, Crystal Palace forması giyen Maxence Lacroix transferi için resmi görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 16:46
Haber: Sporx.com dış haberler
Chelsea, Maxence Lacroix için harekete geçti!
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Chelsea, savunma hattını güçlendirmek için Crystal Palace'ın Fransız stoperi Maxence Lacroix'i gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea yönetimi 25 yaşındaki savunmacının transferi için Crystal Palace ile resmi görüşmelere başladı.

ARSENAL DE DEVREDE

Arsenal'in de Maxence Lacroix'i yakından takip ettiği ve Fransız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 55 MİLYON STERLİN

Crystal Palace'ın, Fransız stoper için en az 55 milyon sterlin bonservis talep ettiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin, Tottenham'ın Jan Paul van Hecke transferini de bonservis pazarlığında emsal olarak değerlendirdiği ifade edildi.

 

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