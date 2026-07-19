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Samsunspor satış rekoru kırdı!

Samsunspor, Rick van Drongelen'in Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 19:30
Haber: Sporx.com
Samsunspor satış rekoru kırdı!
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Samsunspor, Hollandalı savunmacısı Rick van Drongelen'in Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz ekibi, bu satıştan 6.5 milyon Euro kazandı. Böylece Van Drongelen, Samsunspor tarihinin en pahalı satışı oldu.

İşte Samsunspor'dan yapılan açıklama:

"2023-2026 yılları arasında takımımızın formasını giyen Rick van Drongelen, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'ye transfer olmuştur.

Üç sezon boyunca Atatürklü Arma'yı taşıyan Rick van Drongelen, sahadaki mücadelesi, profesyonel yaklaşımı ve takımımıza sağladığı katkıyla önemli bir sorumluluk üstlendi.

Kırmızı-beyazlı ekibimizde görev yaptığı süre boyunca takımımızın başarısı için emek veren Rick van Drongelen'e katkıları için teşekkür ediyor, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'de ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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