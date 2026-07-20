Beşiktaş'tan Van Dijk sürprizi! Menajeri çağrıldı...

Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'a yaptığı ilk teklife olumlu yanıt aldığı öne sürüldü. Hollandalı stoperin menajerinin transferin ayrıntılarını görüşmek üzere İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

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calendar 20 Temmuz 2026 11:35
Haber: Hürriyet
Beşiktaş'tan Van Dijk sürprizi! Menajeri çağrıldı...
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Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirmek için Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 35 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlıların yaptığı ilk teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

LIVERPOOL 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Liverpool'un tecrübeli savunmacının transferi için en az 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Van Dijk'ın ise yıllık 12 milyon euro maaş beklentisinin bulunduğu ileri sürüldü.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Hollandalı futbolcunun menajerinin, transfer görüşmelerinin ayrıntılarını değerlendirmek üzere İstanbul'a davet edildiği ifade edildi.

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