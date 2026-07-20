Beşiktaş'tan Van Dijk sürprizi! Menajeri çağrıldı...

Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirmek için Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 35 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlıların yaptığı ilk teklife olumlu yanıt verdiği iddia edildi.
LIVERPOOL 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Liverpool'un tecrübeli savunmacının transferi için en az 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Van Dijk'ın ise yıllık 12 milyon euro maaş beklentisinin bulunduğu ileri sürüldü.
MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Hollandalı futbolcunun menajerinin, transfer görüşmelerinin ayrıntılarını değerlendirmek üzere İstanbul'a davet edildiği ifade edildi.
LIVERPOOL 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Liverpool'un tecrübeli savunmacının transferi için en az 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Van Dijk'ın ise yıllık 12 milyon euro maaş beklentisinin bulunduğu ileri sürüldü.
MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Hollandalı futbolcunun menajerinin, transfer görüşmelerinin ayrıntılarını değerlendirmek üzere İstanbul'a davet edildiği ifade edildi.