Zlatan Ibrahimovic'ten transfer tepkisi!

Zlatan Ibrahimovic'ten son dönemde transfer piyasasındaki bonservis bedellerine sert tepki geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa forması giyen Morgan Rogers, 117 milyon sterlin (137 milyon euro) karşısında Chelsea'ye transfer olmaya hazırlanıyor.
Rogers üzerinden transferlere değinen Ibrahimovic, "Bunu hemen durdurmalılar! Her oyuncunun değeri 100 milyon euro olamaz! Açıkçası işler kontrolden çıkmaya başladı." dedi.
Sözlerine devam eden Ibrahimovic, "Her oyuncunun iyi bir sezon geçirdikten sonra 100 milyon euro değerinde olması mümkün değil. Rogers 117 milyon sterline transfer oluyorsa, o zaman Lamine Yamal, Vinicius Junior ve Michael Olise'nin değeri ne kadar olacak? Bu durumun sona ermesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.
Rogers üzerinden transferlere değinen Ibrahimovic, "Bunu hemen durdurmalılar! Her oyuncunun değeri 100 milyon euro olamaz! Açıkçası işler kontrolden çıkmaya başladı." dedi.
Sözlerine devam eden Ibrahimovic, "Her oyuncunun iyi bir sezon geçirdikten sonra 100 milyon euro değerinde olması mümkün değil. Rogers 117 milyon sterline transfer oluyorsa, o zaman Lamine Yamal, Vinicius Junior ve Michael Olise'nin değeri ne kadar olacak? Bu durumun sona ermesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.