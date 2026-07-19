19 Temmuz
İspanya-Arjantin
22:00
19 Temmuz
Erzgebirge Aue-Schalke 04
2-4
19 Temmuz
Cracovia-Sevilla
1-0DA
19 Temmuz
Genoa-Trento
18:00
19 Temmuz
Rio Ave-Al Ahli
19:00

Zlatan Ibrahimovic'ten transfer tepkisi!

Zlatan Ibrahimovic, Chelsea'ya transfer olmaya hazırlanan Morgan Rogers üzerinden transfer piyasındaki bonservis bedellerine tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 17:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zlatan Ibrahimovic'ten transfer tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Zlatan Ibrahimovic'ten son dönemde transfer piyasasındaki bonservis bedellerine sert tepki geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aston Villa forması giyen Morgan Rogers, 117 milyon sterlin (137 milyon euro) karşısında Chelsea'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Rogers üzerinden transferlere değinen Ibrahimovic, "Bunu hemen durdurmalılar! Her oyuncunun değeri 100 milyon euro olamaz! Açıkçası işler kontrolden çıkmaya başladı." dedi.

Sözlerine devam eden Ibrahimovic, "Her oyuncunun iyi bir sezon geçirdikten sonra 100 milyon euro değerinde olması mümkün değil. Rogers 117 milyon sterline transfer oluyorsa, o zaman Lamine Yamal, Vinicius Junior ve Michael Olise'nin değeri ne kadar olacak? Bu durumun sona ermesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.