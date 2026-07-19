Barcelona'dan Julian Alvarez açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Atletico Madrid'den Julian Alvarez'in transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BARCELONA'DAN AÇIKLAMA
Laporta, "Julian Alvarez için çok iyi bir teklif sunduk. Dünya Kupası'ndan sonra teklifimizin ne zamana kadar geçerli olduğunu açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Joan Laporta, Arjantinli yıldız için, "Bir oyuncunun belirli bir takıma gitmeyeceği söylendiği halde sonunda o takıma transfer olduğu çok fazla örnek var." sözlerini sarf etti.
BARCELONA'YI İSTİYOR
Dünya Kupası'nda Arjantin ile başarılı bir grafik ortaya koyan 26 yaşındaki Julian Alvarez, Barcelona'ya transfer olmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geçen sezon 49 maçta süre bulan Julian Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.
Laporta, "Julian Alvarez için çok iyi bir teklif sunduk. Dünya Kupası'ndan sonra teklifimizin ne zamana kadar geçerli olduğunu açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
Joan Laporta, Arjantinli yıldız için, "Bir oyuncunun belirli bir takıma gitmeyeceği söylendiği halde sonunda o takıma transfer olduğu çok fazla örnek var." sözlerini sarf etti.
BARCELONA'YI İSTİYOR
Dünya Kupası'nda Arjantin ile başarılı bir grafik ortaya koyan 26 yaşındaki Julian Alvarez, Barcelona'ya transfer olmak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geçen sezon 49 maçta süre bulan Julian Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.