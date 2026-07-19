Acun Ilıcalı'dan Hull City için dev akademi planı!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün akademisinin MKM Stadı'na daha yakın bir bölgeye taşınması ve antrenman tesislerinin geliştirilmesiyle ilgili planlarını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hull Daily Mail'in haberine göre, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesiyle birlikte kulübün önümüzdeki üç yıl içinde 200 milyon sterlinin üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor. Takımın Premier Lig'de kalıcı olması halinde bu rakamın 350 milyon sterlinin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.
AKADEMİ İÇİN YENİ PLAN
Kulübün son yıllarda Cottingham'daki antrenman tesislerinde çeşitli geliştirmeler yaptığı ve Premier Lig hazırlıkları kapsamında bu yaz da tesislerde yeni çalışmalar gerçekleştireceği ifade edildi.
Hull City'nin daha önce akademi ve A takımın birlikte kullanabileceği, özel olarak inşa edilmiş yeni bir antrenman tesisine taşınma planı gündeme gelmişti. Kulübün mevcut durumda öğrencilerle birlikte kullandığı Bishop Burton College'dan ayrılması ve akademiyi şehir içine taşıması da planlar arasında yer alıyor.
"YALNIZCA İKİ AYIMIZ VAR"
Hull City sahibi Acun Ilıcalı, akademi projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, sürecin mümkün olan en kısa sürede ilerlemesini istediğini söyledi.
Ilıcalı, "Premier Lig'e yükselmemizin ardından yeni sezon için yalnızca iki ayımız var. Hemen hızlı adımlar atmamız mümkün değil. Ancak planlarımız var. Akademi konusunda mümkün olduğunca hızlı hareket edeceğiz çünkü birçok nedenden dolayı onların şehir içinde olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
ÖNCELİK PREMIER LİG'DE KALICI OLMAK
Kulübün kısa vadede önceliği ise Premier Lig'de mücadele edebilecek güçlü bir kadro kurmak ve yeniden yükseldiği ligde yalnızca bir sezon kalmamak olacak.
AKADEMİ İÇİN YENİ PLAN
Kulübün son yıllarda Cottingham'daki antrenman tesislerinde çeşitli geliştirmeler yaptığı ve Premier Lig hazırlıkları kapsamında bu yaz da tesislerde yeni çalışmalar gerçekleştireceği ifade edildi.
Hull City'nin daha önce akademi ve A takımın birlikte kullanabileceği, özel olarak inşa edilmiş yeni bir antrenman tesisine taşınma planı gündeme gelmişti. Kulübün mevcut durumda öğrencilerle birlikte kullandığı Bishop Burton College'dan ayrılması ve akademiyi şehir içine taşıması da planlar arasında yer alıyor.
"YALNIZCA İKİ AYIMIZ VAR"
Hull City sahibi Acun Ilıcalı, akademi projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, sürecin mümkün olan en kısa sürede ilerlemesini istediğini söyledi.
Ilıcalı, "Premier Lig'e yükselmemizin ardından yeni sezon için yalnızca iki ayımız var. Hemen hızlı adımlar atmamız mümkün değil. Ancak planlarımız var. Akademi konusunda mümkün olduğunca hızlı hareket edeceğiz çünkü birçok nedenden dolayı onların şehir içinde olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
ÖNCELİK PREMIER LİG'DE KALICI OLMAK
Kulübün kısa vadede önceliği ise Premier Lig'de mücadele edebilecek güçlü bir kadro kurmak ve yeniden yükseldiği ligde yalnızca bir sezon kalmamak olacak.