Giannakopoulos: 'Cedi gitti, bütçe düştü!'

anathinaikos'ta Cedi Osman'ın ayrılığı gündemdeki yerini korurken, Başkan Dimitris Giannakopoulos'tan milli basketbolcu hakkında çarpıcı bir değerlendirme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezonun kadro ve bütçe planlamasına değinen Giannakopoulos, Cedi Osman'ın ayrılığı üzerinden ironik ifadeler kullandı.
"BÜTÇEYİ 60 MİLYON EUROYA DÜŞÜRDÜK"
Takım bütçesinin 63 milyon euro seviyesine ulaşmasını mantıklı bulmadıklarını söyleyen Yunan başkan, bu rakamı 60 milyon euroya çektiklerini belirtti.
Giannakopoulos, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"63 milyon euroluk bir bütçeye sahip olmanın mantıklı olmadığını düşündük ve bütçeyi 60 milyon euroya düşürdük. Bir oyun kurucu da transfer etmedik. Bunu, size konuşacak bir konu vermek için yaptık."
"BÜTÇEYİ 60 MİLYON EUROYA DÜŞÜRDÜK"
Takım bütçesinin 63 milyon euro seviyesine ulaşmasını mantıklı bulmadıklarını söyleyen Yunan başkan, bu rakamı 60 milyon euroya çektiklerini belirtti.
Giannakopoulos, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"63 milyon euroluk bir bütçeye sahip olmanın mantıklı olmadığını düşündük ve bütçeyi 60 milyon euroya düşürdük. Bir oyun kurucu da transfer etmedik. Bunu, size konuşacak bir konu vermek için yaptık."