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Dünya Kupası şampiyonu İspanya!

İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yendi ve kupanın 2. kez sahibi oldu.

calendar 20 Temmuz 2026 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 01:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası şampiyonu İspanya!
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. New York MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya, uzatma devresinde 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'ya galibiyeti getiren golü 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Arjantin'de Enzo Fernandez, 90+3. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.


120 DAKİKAYI İSPANYA KONTROL ETTİ!

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İspanya 5. dakikada Yamal ile ilk yarıdaki en net fırsatını kullanamadı. Ceza sahasına giren Yamal'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Martinez topu kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde Rodri ve Cucurella'nın şutlarında da İspanya golü bulamadı. Arjantin ise ilk yarıda isabetli şut atamadı.

İkinci yarıda da İspanya oyunu kontrol eden taraftı. Kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalışan İspanya'nın çabaları 90 dakikada sonuç vermedi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arjantin, uzatma bölümünü eksik oynadı.

Uzatma bölümünün 106. dakikasında sağ kanattan gelişen İspanya atağında arka direğe yapılan ortayı Nico Williams kafayla Ferran Torres'in önüne bıraktı. Ferran Torres'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı.

İSPANYA 2'DE 2 YAPTI

2010'da Güney Afrika'da Dünya Kupası'nı kazanan İspanya, tarihinde ikinci kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.

ARJANTİN 4. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

7. kez final maçına çıkan Arjantin, üst üste 2 toplamda ise 4. kupasını kaldırma fırsatını kaçırdı.

İSPANYA 11'İ BOZMADI; ARJANTİN'DE 3 DEĞİŞİKLİK

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, ilk 11'de 3 değişikliğe giderken, İspanya'da ise Luis de la Fuente yarı final kadrosunu bozmadı.

Üst üste ikinci, toplamda dördüncü şampiyonluk için sahaya çıkan Arjantin'de, teknik direktör Scaloni, Nahuel Molina'nın yerine sağ bekte Gonzalo Montiel'e şans verdi.

Deneyimli teknik adam, orta sahada ise Leandro Paredes ve Giuliano Simeone'nin yerine Rodrigo De Paul ve Nico Gonzalez ile maça başladı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De la Fuente ise Fransa'yı 2-0 mağlup ettikleri yarı finaldeki kadroyu korudu.

Stat: New Jersey

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte (Dk. 99 Garcia), Cucurella, Rodri (Dk. 99 Zubimendi), Fabian Ruiz (Dk. 62 Pedri), Yamal, Olmo (Dk. 75 Merino), Baena (Dk. 75 Williams), Oyarzabal (Dk. 62 Ferran Torres)

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel (Dk. 58 Molina), Romero (Dk. 70 Medina), Lisandro Martinez (Dk. 44 Otamendi), Tagliafico, De Paul (Dk. 70 Simeone), Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez (Dk. 46 Paredes), Julian Alvarez (Dk. 102 Senesi), Messi

Gol: Dk. 106 Ferran Torres (İspanya)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Enzo Fernandez (Arjantin)

Sarı kartlar: Dk. 41 Lisandro Martinez, Dk. 52 Parades, Dk. 90+2 Romero, Dk. 111 Mc Allister (Arjantin)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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