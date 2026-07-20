Dünya Kupası şampiyonu İspanya!
İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yendi ve kupanın 2. kez sahibi oldu.
Arjantin'de Enzo Fernandez, 90+3. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
FERRAN TORRES KİLİDİ KIRDI!pic.twitter.com/PrTkAMXKn9
— Sporx (@sporx) July 19, 2026
Enzo Fernandez'in kırmızı kart gördüğü pozisyon.pic.twitter.com/pSVJecccPr
— Sporx (@sporx) July 19, 2026
120 DAKİKAYI İSPANYA KONTROL ETTİ!
Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İspanya 5. dakikada Yamal ile ilk yarıdaki en net fırsatını kullanamadı. Ceza sahasına giren Yamal'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Martinez topu kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde Rodri ve Cucurella'nın şutlarında da İspanya golü bulamadı. Arjantin ise ilk yarıda isabetli şut atamadı.
İkinci yarıda da İspanya oyunu kontrol eden taraftı. Kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalışan İspanya'nın çabaları 90 dakikada sonuç vermedi ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arjantin, uzatma bölümünü eksik oynadı.
Uzatma bölümünün 106. dakikasında sağ kanattan gelişen İspanya atağında arka direğe yapılan ortayı Nico Williams kafayla Ferran Torres'in önüne bıraktı. Ferran Torres'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.
Kalan bölümde başka gol olmadı.
İSPANYA 2'DE 2 YAPTI
2010'da Güney Afrika'da Dünya Kupası'nı kazanan İspanya, tarihinde ikinci kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.
ARJANTİN 4. KEZ FİNALDE KAYBETTİ
7. kez final maçına çıkan Arjantin, üst üste 2 toplamda ise 4. kupasını kaldırma fırsatını kaçırdı.
İSPANYA 11'İ BOZMADI; ARJANTİN'DE 3 DEĞİŞİKLİK
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, ilk 11'de 3 değişikliğe giderken, İspanya'da ise Luis de la Fuente yarı final kadrosunu bozmadı.
Üst üste ikinci, toplamda dördüncü şampiyonluk için sahaya çıkan Arjantin'de, teknik direktör Scaloni, Nahuel Molina'nın yerine sağ bekte Gonzalo Montiel'e şans verdi.
Deneyimli teknik adam, orta sahada ise Leandro Paredes ve Giuliano Simeone'nin yerine Rodrigo De Paul ve Nico Gonzalez ile maça başladı.
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De la Fuente ise Fransa'yı 2-0 mağlup ettikleri yarı finaldeki kadroyu korudu.
Stat: New Jersey
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte (Dk. 99 Garcia), Cucurella, Rodri (Dk. 99 Zubimendi), Fabian Ruiz (Dk. 62 Pedri), Yamal, Olmo (Dk. 75 Merino), Baena (Dk. 75 Williams), Oyarzabal (Dk. 62 Ferran Torres)
Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel (Dk. 58 Molina), Romero (Dk. 70 Medina), Lisandro Martinez (Dk. 44 Otamendi), Tagliafico, De Paul (Dk. 70 Simeone), Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez (Dk. 46 Paredes), Julian Alvarez (Dk. 102 Senesi), Messi
Gol: Dk. 106 Ferran Torres (İspanya)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Enzo Fernandez (Arjantin)
Sarı kartlar: Dk. 41 Lisandro Martinez, Dk. 52 Parades, Dk. 90+2 Romero, Dk. 111 Mc Allister (Arjantin)
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