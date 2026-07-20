Beşiktaş'tan Goretzka bombası!

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leon Goretzka'nın orta saha transferindeki ilk hedef olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Alman futbolcunun piyasa değerinin 12 milyon avro olduğu ifade edildi.
TÜRKİYE SEÇENEĞİNE SICAK BAKIYOR
Tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Goretzka'nın geleceğine ilişkin kararını ağustos ayında vermesinin beklendiği belirtildi.
TÜRKİYE SEÇENEĞİNE SICAK BAKIYOR
Tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Goretzka'nın geleceğine ilişkin kararını ağustos ayında vermesinin beklendiği belirtildi.