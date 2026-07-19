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İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi!

Fenerbahçe'de 4. döneminin ilk resmi maçına salı günü Kadıköy'de Gornik Zabrze karşısında çıkacak olan teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 12:10
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi!
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor... Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında salı akşamı saat 21.00'de 2. eleme turu mücadelesinde Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aynı zamanda İsmail Kartal, 4. döneminin ilk sınavına çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Polonya ekibi karşısında sahaya süreceği ilk 11'i neredeyse netleştirdi.

GUENDOUZI'NİN YANINDA FRED

Kartal'ın, kalede Mert Günok, geri dörtlüde Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde ve Levent'i oynatması bekleniyor. Orta sahanın merkezinde Guendouzi'nin yeri garanti. Yanında Fred bekleniyor. Hücum dörtlüsü ise İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca şeklinde olacak.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Kadıköy'ün Salı gecesi kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni teknik heyetle sezona girecek takımlarına destek olmak için Gornik Zabrze maçında tribünleri dolduracak. Bu mücadelenin rövanşı, 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. İsmail Kartal ve öğrencileri, ilk maçtan turun kapısını aralamayı hedefliyor. 

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