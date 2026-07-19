Galatasaray'dan Brahim Diaz için ilk temas

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DAN İLK TEMAS
Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.
GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
Teknik direktör Okan Buruk'un, hücum hattında hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu istediği, bu doğrultuda listenin üst sıralarında da Brahim Diaz'ın yer aldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Faslı futbolcu da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
SON SÖZÜ MOURINHO SÖYLEYECEK
Transfer sürecindeki en kritik kararın ise Real Madrid cephesinden çıkacağı ifade edildi. Brahim Diaz için son sözü teknik direktör Jose Mourinho söyleyecek. Portekizli çalıştırıcının Brahim Diaz'ı yeni sezon planlamasında düşünmemesi halinde Galatasaray yönetiminin İspanyol deviyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
Real Madrid ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Brahim Diaz'ın güncel piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu belirtiliyor.
Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.
GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
Teknik direktör Okan Buruk'un, hücum hattında hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu istediği, bu doğrultuda listenin üst sıralarında da Brahim Diaz'ın yer aldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Faslı futbolcu da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
SON SÖZÜ MOURINHO SÖYLEYECEK
Transfer sürecindeki en kritik kararın ise Real Madrid cephesinden çıkacağı ifade edildi. Brahim Diaz için son sözü teknik direktör Jose Mourinho söyleyecek. Portekizli çalıştırıcının Brahim Diaz'ı yeni sezon planlamasında düşünmemesi halinde Galatasaray yönetiminin İspanyol deviyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
Real Madrid ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Brahim Diaz'ın güncel piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu belirtiliyor.