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Galatasaray'dan Brahim Diaz için ilk temas

Galatasaray, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile ilk teması kurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 11:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Brahim Diaz için ilk temas
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Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Teknik direktör Okan Buruk'un, hücum hattında hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu istediği, bu doğrultuda listenin üst sıralarında da Brahim Diaz'ın yer aldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Faslı futbolcu da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

SON SÖZÜ MOURINHO SÖYLEYECEK

Transfer sürecindeki en kritik kararın ise Real Madrid cephesinden çıkacağı ifade edildi. Brahim Diaz için son sözü teknik direktör Jose Mourinho söyleyecek. Portekizli çalıştırıcının Brahim Diaz'ı yeni sezon planlamasında düşünmemesi halinde Galatasaray yönetiminin İspanyol deviyle resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Real Madrid ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Brahim Diaz'ın güncel piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu belirtiliyor.

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