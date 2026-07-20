Warriors, Grizzlies'i geriden gelerek mağlup etti, Yaz Ligi şampiyonu oldu

Golden State Warriors, 2026 NBA Yaz Ligi finalinde Memphis Grizzlies'i 94-90 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Warriors, Grizzlies'i geriden gelerek mağlup etti, Yaz Ligi şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Golden State Warriors, 2026 NBA Yaz Ligi finalinde Memphis Grizzlies'i 94-90 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın son çeyreğine 10 sayı geride giren Warriors, son periyotta etkileyici bir geri dönüşe imza atarak Las Vegas'ta oynanan finali kazanmayı başardı.

Memphis'in maçı uzatmaya götürme fırsatı son hücumda geldi. Ancak Olivier-Maxence Prosper, kenardan oyuna sokulan topu kullanırken top kaybı yaptı ve Grizzlies'in umutları tükendi.

Warriors'ın çaylak oyuncusu Yaxel Lendeborg, 21 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile takımının en etkili ismi oldu.

Michigan çıkışlı oyuncu, özellikle son çeyrekte sergilediği performansla öne çıkarken, Golden State'i öne geçirip üstünlüğü kalıcı hale getiren kritik üç sayılık isabete de imza attı.

Lendeborg, finaldeki bu performansıyla maçın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Warriors, Yaz Ligi'ndeki son şampiyonluğunu 2013 yılında finalde Phoenix Suns'ı mağlup ederek kazanmıştı.

Memphis cephesinde ise Cameron Boozer, mağlubiyete rağmen 19 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile mücadele etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.