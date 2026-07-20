Filenin Efeleri'nin çeyrek final rakibi: Slovenya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselirken bu turdaki rakibi Slovenya oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üçüncü hafta karşılaşmalarının ardından normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta yer alan Slovenya ile eşleşti.
MAÇLAR NINGBO'DA OYNANACAK
Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki milli takım, çeyrek final mücadelesini Çin'in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerinde oynayacak.
Türkiye, Slovenya'yı elemesi halinde yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
DİĞER ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
VNL Final Etabı'ndaki diğer çeyrek final eşleşmeleri Polonya-Ukrayna, Japonya-Çin ve İtalya-ABD şeklinde oluştu.
KANADA VNL'E VEDA ETTİ
Ev sahibi olması nedeniyle çeyrek finale katılma hakkı kazanan Çin, normal sezonu son sırada tamamlamasına rağmen ilk 8 içinde yer aldı.
Bu sonuçla sıralamada geriye düşen Kanada, VNL'e veda etti. Kanada'nın yerine 2027 VNL'de, bu sezon organizasyonda yer almayan ülkeler arasında sıralaması en yüksek takım mücadele edecek.
MAÇLAR NINGBO'DA OYNANACAK
Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki milli takım, çeyrek final mücadelesini Çin'in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerinde oynayacak.
Türkiye, Slovenya'yı elemesi halinde yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
DİĞER ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
VNL Final Etabı'ndaki diğer çeyrek final eşleşmeleri Polonya-Ukrayna, Japonya-Çin ve İtalya-ABD şeklinde oluştu.
KANADA VNL'E VEDA ETTİ
Ev sahibi olması nedeniyle çeyrek finale katılma hakkı kazanan Çin, normal sezonu son sırada tamamlamasına rağmen ilk 8 içinde yer aldı.
Bu sonuçla sıralamada geriye düşen Kanada, VNL'e veda etti. Kanada'nın yerine 2027 VNL'de, bu sezon organizasyonda yer almayan ülkeler arasında sıralaması en yüksek takım mücadele edecek.