Galatasaray satacak; olmazsa bırakacak

Son olarak Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, Galatasaray'da istenmeyen adam oldu.

calendar 03 Haziran 2026 08:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray satacak; olmazsa bırakacak
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Galatasaray'da yeni sezon planlaması devam ederken Victor Nelsson için ayrılık kararı netleşti.

Son olarak Hellas Verona'ya kiralanan Danimarkalı stoper, teknik heyetin gelecek sezon kadro planlamasında yer almıyor.

Sarı-kırmızılılarda savunma hattı için yeni bir yapılanmaya gidilirken, 27 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili yönetimle de görüşme yapıldı. Teknik ekibin, Nelsson'un takımda düşünülmediğini yönetime ilettiği ve oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

YA SATILACAK YA BIRAKILACAK

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nelsson'un öncelikli olarak bonservisiyle başka bir kulübe gönderilmesi hedefleniyor. Beklenen tekliflerin gelmemesi halinde ise taraflar arasında sözleşme feshi seçeneği de masaya gelebilir.

7 MİLYON EURO'YA ALINDI

Danimarkalı savunmacı, Galatasaray'a 2021-22 sezonu başında Kopenhag'dan transfer edilmişti. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Danimarka ekibine 5 yıl içinde ödenmek üzere 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi taahhüt etmişti.

VERONA'DA 38 LİG MAÇINA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla Serie A'da düzenli süre alan Nelsson, ligde 38 maçın tamamında görev yaptı. Bu karşılaşmaların 37'sine ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, sezonu gol ve asist katkısı yapamadan tamamlarken 4 sarı kart gördü ve 3.315 dakikanın üzerinde sahada kaldı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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