Galatasaray satacak; olmazsa bırakacak

Galatasaray'da yeni sezon planlaması devam ederken Victor Nelsson için ayrılık kararı netleşti.
Son olarak Hellas Verona'ya kiralanan Danimarkalı stoper, teknik heyetin gelecek sezon kadro planlamasında yer almıyor.
Sarı-kırmızılılarda savunma hattı için yeni bir yapılanmaya gidilirken, 27 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili yönetimle de görüşme yapıldı. Teknik ekibin, Nelsson'un takımda düşünülmediğini yönetime ilettiği ve oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.
YA SATILACAK YA BIRAKILACAK
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nelsson'un öncelikli olarak bonservisiyle başka bir kulübe gönderilmesi hedefleniyor. Beklenen tekliflerin gelmemesi halinde ise taraflar arasında sözleşme feshi seçeneği de masaya gelebilir.
7 MİLYON EURO'YA ALINDI
Danimarkalı savunmacı, Galatasaray'a 2021-22 sezonu başında Kopenhag'dan transfer edilmişti. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Danimarka ekibine 5 yıl içinde ödenmek üzere 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi taahhüt etmişti.
VERONA'DA 38 LİG MAÇINA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla Serie A'da düzenli süre alan Nelsson, ligde 38 maçın tamamında görev yaptı. Bu karşılaşmaların 37'sine ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, sezonu gol ve asist katkısı yapamadan tamamlarken 4 sarı kart gördü ve 3.315 dakikanın üzerinde sahada kaldı.
Son olarak Hellas Verona'ya kiralanan Danimarkalı stoper, teknik heyetin gelecek sezon kadro planlamasında yer almıyor.
Sarı-kırmızılılarda savunma hattı için yeni bir yapılanmaya gidilirken, 27 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili yönetimle de görüşme yapıldı. Teknik ekibin, Nelsson'un takımda düşünülmediğini yönetime ilettiği ve oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.
YA SATILACAK YA BIRAKILACAK
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nelsson'un öncelikli olarak bonservisiyle başka bir kulübe gönderilmesi hedefleniyor. Beklenen tekliflerin gelmemesi halinde ise taraflar arasında sözleşme feshi seçeneği de masaya gelebilir.
7 MİLYON EURO'YA ALINDI
Danimarkalı savunmacı, Galatasaray'a 2021-22 sezonu başında Kopenhag'dan transfer edilmişti. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Danimarka ekibine 5 yıl içinde ödenmek üzere 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi taahhüt etmişti.
VERONA'DA 38 LİG MAÇINA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla Serie A'da düzenli süre alan Nelsson, ligde 38 maçın tamamında görev yaptı. Bu karşılaşmaların 37'sine ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, sezonu gol ve asist katkısı yapamadan tamamlarken 4 sarı kart gördü ve 3.315 dakikanın üzerinde sahada kaldı.