Beşiktaş'ta Italiano sesleri: Bir görüşme daha!

Beşiktaş, teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak için hızlandı. Siyah-beyazlı yönetim, hedefteki ana isim Vincenzo İtaliano ile ilk temasında olumlu yanıt aldı. Bugün taraflar bir görüşme daha yapacak.

calendar 03 Haziran 2026 08:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano sesleri: Bir görüşme daha!
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Sergen Yalçın'ın teknik direktörlükten ayrılmasının ardından çok sayıda hoca Beşiktaş'a yazılırken, gündemdeki son isimler Vincenzo İtaliano ve Raffaele Palladino oldu.

Palladino, farklı planları olduğu gerekçesiyle ilgiye sıcak bakmadı, İtaliano ise olumlu geri dönüş sağlayıp görüşmelere kapıyı açtı.

48 yaşındaki teknik adamın attığı adım karşısında Beşiktaş yetkilileri ise kendisiyle takım yapısı, hedefler ve planlamayı görüşmek için hamle yaptı.

Avrupa'daki transfer temasları sürererken, tarafların bugün bir görüşme daha gerçekleştirmesi ve durumu masaya yatırması bekleniyor.

ROTASYON YAPMAYI ÇOK SEVİYOR

Deneyimli çalıştırıcının çok ilginç bir istatistiği mevcut. Fiorentina'da 141 maç arka arkaya farklı ilk 11 tercihinde bulundu. Bu istatistiği, 2 Mart 2024'te Torino maçına da bir önceki karşılaşma olan Lazio mücadelesinin 11'iyle çıkarak bozdu. Ancak aynı durum Bologna'da da devam etti. Çizme ekibinin başında çıktığı 107 maçın tamamına farklı bir ilk 11 sahaya sürdü. Bu da eşine rastlanması çok zor bir tablo ortaya çıkardı.

KİMDİR?

Vincenzo İtaliano, kariyerinde 6 farklı takımda teknik direktörlük yaptı. İlk ciddi deneyimini Spezia ile yaşadı ve burada dikkat çekerek Fiorentina'ya gitti. Mor Menekşeler'le iki kez Konferans Ligi finali oynadı. Ardından Bologna ile 2024-25 sezonunda İtalya Kupası kazanma başarısı gösterdi. Bu sezon 56 maçta 25 galibiyet, 12 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşadı. 


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