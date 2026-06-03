Jhon Duran hazır; Kingsley Coman sırada

Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Jhon Duran, Cimbom'a önerildi, henüz yanıt verilmedi. Barış Alper'in ayrılık ihtimaline göre ise Galatasaray'a Al Nassr'ın yıldızı Kingsley Coman tavsiye edildi

calendar 03 Haziran 2026 08:22 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 08:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jhon Duran hazır; Kingsley Coman sırada
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Suudi Arabistan'da şampiyonluğa ulaşan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'dan sonra Kingsley Coman sezona damgasını vurdu. 16 gol-12 asistlik performans sergileyen Coman, 1 senedir uzak kaldığı Avrupa'ya dönmek istiyor.

Menajerler, 29 yaşındaki Fransız yıldızı Galatasaray'a önerdi. Kulübü ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, Avrupa hayalleri kuruyor.

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre Coman için kararını verecek. Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ı isteyen Coman, Sane ile birlikte Bayern Münih'te oynadı.

JHON DURAN KAPIDA BEKLİYOR

Coman'dan önce bonservisi Al-Nassr'da olan bir başka yıldız, Aslan'a teklif edilmişti. Fenerbahçe'den sorunlu ayrılan Jhon Duran, sarı-kırmızılı formayla Türkiye'ye dönmeye hazır durumda. Kolombiyalı forvete temkinli yaklaşan Galatasaray cephesi, olumlu dönüş yapmadı.

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8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
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