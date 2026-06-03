İşte Galatasaray'ın Can Uzun teklifi

Galatasaray, A Milli Takımımız'da parlayan Eintracht Frankfurt'un yıldızını transfer etmek için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

calendar 03 Haziran 2026 08:06 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 09:37
Haber: Milliyet
İşte Galatasaray'ın Can Uzun teklifi
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A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında sahanın yıldızı olan, gol ve asist yapan 20 yaşındaki Can Uzun için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Franfurt forması giyen yetenekli futbolcuyu Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer listesinin üst sıralarına yazdığı ve girişimlerin başladığı belirlendi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a gol de atan ve bu sezon Bundesliga'da 21 maçta 8 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Can için Galatasaray'ın bonuslarla beraber 30 milyon euroyu gözden çıkardığı bildirildi.

60'DAN BAŞLADILAR, 50'YE İNDİLER

Alman ekibinin ise 60 milyon euro ile başlayan pazarlıkta 50 milyon euroya kadar indiği belirtildi.

SATIŞTAN PAY TEKLİFİ

Galatasaray'ın ayrıca sonraki satıştan pay ile yapılan teklifin kabul edilmesini beklediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek isteyen Can Uzun'un bu konuda kulübüne de baskı yapabileceği belirtildi.

GALATASARAY MUTLAKA İSTİYOR

Özellikle yeni kural sonrası yerli futbolcuların daha da değerli hale gelmesi nedeniyle Galatasaray'ın 10 numara ve santrfor oynayan Can Uzun transferini mutlaka gerçekleştirmek istediği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI SUNDU

Frankfurt'un Nürnberg'ten 11 milyon Euro bedelle transfer ettiği 20 yaşındaki Can Uzun, geçen sezon 28 maçta forma giyerken 10 gol atıp 6 asist yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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