Fenerbahçeli Asensio'ya ülkesinden talip var!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'ya ülkesinden talip çıktı. Dünyaca ünlü sportif direktör, Asensio için görüşmelere başladı.

calendar 03 Haziran 2026 08:30
Fotoğraf: AA
Fenerbahçeli Asensio'ya ülkesinden talip var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Asensio, ülkesine dönebilir.

Sarı lacivertlilere PSG'den transfer olan Asensio, bu sezon Dünya Kupası'na gitmek için önemli istatistik yakalamıştı ancak De la Fuente tarafından geniş kadroda bulundurulsa da, turnuva kadrosuna dahil edilmemişti.

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Asensio için İspanyol basını, oyuncunun ülkesine dönmek istediğini ve daha görünür olacağı ortamda kendisini göstermek istediğini yazdı.

ASENSIO'YU ESPANYOL İSTİYOR

Dünyaca ünlü sportif direktör Monchi yönetiminde yeni sezona hazırlanan Espanyol, sarı lacivertli yıldız Asensio ile ilgileniyor.

İspanyol basınının iddiasına göre Monchi, Asensio transferi için fizibilite ve sözleşme şartlarını öğrenmek için görüşmelere başladı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan haberde, Espanyol ile beraber bir dizi kulübün Asensio ile ilgilendiği ifade edildi.

BU SEZON ASENSIO

Asensio, Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro'ya transfer olmuş ve bu sezon çıktığı 38 müsabakada 13 gol 14 asist üreterek duble yapmıştı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.