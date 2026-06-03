Rafael Leao için en ciddi aday Galatasaray!

Milan ile gemileri yakan Rafael Leao ile ilgilenen takımlar arasında en ciddisi Galatasaray...

calendar 03 Haziran 2026 09:43
Fotoğraf: Instagram
Rafael Leao için en ciddi aday Galatasaray!
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Son yıllarda hem transferde hem de Süper Lig'de zirveyi kimselere bırakmayan Galatasaray, yeni sezonda da oldukça iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Kadrosunda Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Milan'dan ayrılacağını resmen açıklayan Rafael Leao'ya da talip olmuş durumda...

Portekizli kanat oyuncusuna yüksek bir teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi avantajıyla şu anda en şanslı takım konumunda.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'ya göre Galatasaray yönetimi temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Leao transferi için mali açıdan güçlü bir teklifi hazırlayan takım olduğu belirtilirken, Milan ile henüz resmi görüşmelere başlanmadığı aktarıldı.

Matteo'ya göre bunun sebebi ise İtalyan ekibinin şu anda sportif direktörünün olmaması. Ancak Milan da ayrılığa onay verdiği için Leao'nun istediği kulüple görüşmesine izin veriyor.

Galatasaray da 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Leao'yu ikna edebilmek için Milan'daki maaşının da üzerine çıkacak.

Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için senelik 10 milyon euro'luk bir bütçe ayırmış durumda. Portekizli kanat oyuncusu İtalyan ekibinde bonuslar dahil yıllık 5.5 milyon euro kazanıyor.

TEKNİK VE HIZLI

Rafael Leao, Noa Lang'ın ayrılığından sonra aranan kanat oyuncusu olarak gösteriliyor. İtalya Serie A'da fırtına gibi esen 26 yaşındaki Portekizli futbolcu, hızı, tekniği ve bitiriciliği ile dikkat çekti.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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