Beşiktaş'tan bedava sol bek planı: Darlin Yongwa

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Foot Mercato'da yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa ile ilgilendiği öne sürüldü.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI
Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip et- tiği belirtilirken henüz bir teklif yapılmadığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Yongwa'nın Lorient ile olan kontratı ay sonunda bitecek. 25 yaşındaki futbolcunun ayrılması bekleniyor.
Foot Mercato'da yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa ile ilgilendiği öne sürüldü.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI
Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip et- tiği belirtilirken henüz bir teklif yapılmadığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Yongwa'nın Lorient ile olan kontratı ay sonunda bitecek. 25 yaşındaki futbolcunun ayrılması bekleniyor.