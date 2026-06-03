Beşiktaş'tan Reha Muhtar için taziye mesajı

Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi ve kulüp üyesi Reha Muhtar için taziye mesajı yayımladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın vefatı, spor ve medya camiasında üzüntü yarattı.
Siyah-beyazlı kulüp, resmi kanallarından yaptığı açıklamada, eski yönetim kurulu üyelerinden olan Muhtar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Eski yönetim kurulu üyemiz, televizyon ekranlarının duayen ismi Reha Muhtar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta Bodrum'daki evinde rahatsızlanmasının ardından özel bir hastaneye kaldırılmış, kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın vefatı, spor ve medya camiasında üzüntü yarattı.
Siyah-beyazlı kulüp, resmi kanallarından yaptığı açıklamada, eski yönetim kurulu üyelerinden olan Muhtar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Eski yönetim kurulu üyemiz, televizyon ekranlarının duayen ismi Reha Muhtar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta Bodrum'daki evinde rahatsızlanmasının ardından özel bir hastaneye kaldırılmış, kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.