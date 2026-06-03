Beşiktaş'ta iki isim için kritik karar!

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını titizlikle sürdüren Beşiktaş, genç oyuncuların gelişimi ve mevcut kadro dengesi üzerine yoğun bir çalışma yürütüyor.
Siyah-beyazlılar, hem geleceğe yatırım yapmak hem de rekabetçi bir kadro oluşturmak adına transfer pazarındaki hamlelerine devam ediyor.
MUSTAFA HEKİMOĞLU İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın gelecek vadeden isimleri arasında yer alan 18 yaşındaki golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu netleşmeye başladı.
beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetimin, genç futbolcunun fiziksel ve mental gelişimini üst seviyeye taşıması adına "kiralama" formülünü masaya yatırdığı öğrenildi. Genç oyuncunun, yedek kulübesinde beklemek yerine, düzenli olarak forma giyebileceği ve tecrübe kazanabileceği bir takıma gönderilerek gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.
ERSİN DESTANOĞLU'NUN KARARI BEKLENİYOR
Kaleci rotasyonunda da hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta gözler Ersin Destanoğlu'na çevrildi. İspanya'nın köklü kulüplerinden Girona'nın, milli kaleciyi kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. Eğer Ersin Destanoğlu, kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etme kararı alırsa, kulübün önümüzdeki hafta içerisinde yeni sözleşme görüşmelerine başlaması planlanıyor. Yönetimin, oyuncunun gelecek planlamasına göre transfer stratejisini şekillendireceği vurgulanıyor.
Siyah-beyazlılar, hem geleceğe yatırım yapmak hem de rekabetçi bir kadro oluşturmak adına transfer pazarındaki hamlelerine devam ediyor.
MUSTAFA HEKİMOĞLU İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın gelecek vadeden isimleri arasında yer alan 18 yaşındaki golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu netleşmeye başladı.
beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetimin, genç futbolcunun fiziksel ve mental gelişimini üst seviyeye taşıması adına "kiralama" formülünü masaya yatırdığı öğrenildi. Genç oyuncunun, yedek kulübesinde beklemek yerine, düzenli olarak forma giyebileceği ve tecrübe kazanabileceği bir takıma gönderilerek gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.
ERSİN DESTANOĞLU'NUN KARARI BEKLENİYOR
Kaleci rotasyonunda da hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta gözler Ersin Destanoğlu'na çevrildi. İspanya'nın köklü kulüplerinden Girona'nın, milli kaleciyi kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. Eğer Ersin Destanoğlu, kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etme kararı alırsa, kulübün önümüzdeki hafta içerisinde yeni sözleşme görüşmelerine başlaması planlanıyor. Yönetimin, oyuncunun gelecek planlamasına göre transfer stratejisini şekillendireceği vurgulanıyor.