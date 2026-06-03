Halkbank'ta 7 imza birden

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 7 oyuncuyla sözleşme yenilemedi.

calendar 03 Haziran 2026 11:52
Haber: AA
Halkbank'ta 7 imza birden
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın 7 oyuncuyla sözleşme yenilemediği açıklandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün formasını başarıyla terleten Aleksander Sliwka, Arda Bostan, Marek Sotola, Tsvetan Sokolov, Ulaş Kıyak, Yoandy Leal ve Yunus Emre Tayaz ile yollarımız ayrılmıştır. Halkbank Spor Kulübü çatısı altında görev yaptıkları süre boyunca sahadaki mücadeleleri, profesyonel yaklaşımları ve takımımıza sağladıkları katkılarla camiamızın önemli bir parçası olan sporcularımıza teşekkür ediyoruz." denildi.

Halkbank, Efeler Ligi'nin 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamlamıştı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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