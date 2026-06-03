Ferrari, Charles Leclerc ile sözleşme yeniledi

Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.



Ferrari'den yapılan açıklamada, Leclerc'in gelecek sezonlarda da takımın renklerini taşımaya devam edeceği belirtildi.



Sözleşme yenilemesinin ardından açıklamalarda bulunan Charles Leclerc, Ferrari ile yoluna devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ferrari ile bu yolculuğu sürdürmekten daha mutlu olamazdım. Ferrari benim için her zaman sadece bir takımdan çok daha fazlası oldu. Çocukluğumdan beri sevdiğim ve bir parçası olmayı hayal ettiğim takım burası. Bu takım artık benim için ikinci bir aile haline geldi. Ortak hedefimiz olan Dünya Şampiyonluğu'nu yeniden Maranello'ya getirmek için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



2016 yılında Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılan Leclerc, 2019'dan bu yana Formula 1'de Ferrari adına yarışıyor.



