Trabzonspor'dan sürpriz hamle: 11.5 milyon Euro'ya anlaşma!

Trabzonspor, Vitoria Guimaraes forması giyen Noah Saviolo transferinde önemli mesafe kat etti ve anlaşma aşamasına geldi.

calendar 03 Haziran 2026 11:10 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 11:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan sürpriz hamle: 11.5 milyon Euro'ya anlaşma!
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Karadeniz ekibi, Vitoria Guimaraes forması giyen Noah Saviolo transferini bitirme aşamasına geldi.

Portekiz basınından Record'un haberline göre Trabzonspor ile Vitoria Guimaraes arasında yapılan görüşmelerde anlaşma noktası büyük ölçüde yakalandı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Anlaşmada sonraki satıştan %15 pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

BENFICA VE ROMA'YI GERİDE BIRAKTI

Noah Saviolo, yaz transfer döneminde yalnızca Trabzonspor'un değil, Avrupa'dan başka kulüplerin de gündemine girdi. Benfica ve Roma'nın da oyuncuyla ilgilendiği, İtalyan ekibinin 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro bonus içeren bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Ancak transfer yarışında en ciddi adımı atan kulüp Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, Vitoria Guimaraes ile yaptığı temaslarda rakiplerinin önüne geçerken, transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

'+4' KONTENJANINA UYUYOR

7 Mart 2004 doğumlu Noah Saviolo, 1.81 boyunda ve ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. Sağ ayaklı oyuncu, kariyerinde Anderlecht ve Lille altyapılarında forma giydikten sonra Vitoria Guimaraes'e geçti. Portekiz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saviolo, Vitoria'da A takıma yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

Genç futbolcu, 2025/26 sezonunda Liga Portugal'da Vitoria Guimaraes formasıyla 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Saviolo ayrıca ligde 1.959 dakika süre alırken, sezon boyunca 2 sarı kart gördü.

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